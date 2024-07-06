«Фигурист фигуриста видит издалека». Медведева — о встрече с Туктамышевой в Японии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева рассказала, как в Японии ей удалось встретиться с российской фигуристкой, чемпионкой мира — 2015 Елизаветой Туктамышевой, заявив, что в России они не виделись давно.

«Мы заранее узнали, что летим в одно место: в один город, в одну страну — и хотели, конечно же, пересечься. Я решила остаться на два дополнительных дня, и в итоге мы за один день в Токио пересеклись. Мы ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге не виделись, чтобы пойти на ужин. А в Токио, в Японии… Фигурист фигуриста видит издалека», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Медведева в конце июня в социальных сетях делилась фото с отдыха в Японии.