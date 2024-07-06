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Медведева рассказала об организации своего юбилейного шоу

Медведева рассказала об организации своего юбилейного шоу
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о том, как проходит организация юбилейного шоу Евгении Медведевой, которое она ранее анонсировала.

«Сначала делается объявление о том, что собираемся делать ледовое шоу. Для того чтобы качественно сделать объявление, нужно сделать афишу. Для меня это первый опыт. Понятное дело, что у нас работает над этим проектом команда мечты. Я ни в коем случае в одиночку этим не занимаюсь, было бы наивно полагать, что я бы справилась в одиночку. Это большая работа, возможно, со стороны это выглядит так, будто: «Алло, привет, что делаешь 15-го? Приходи, покатаемся». На самом деле это большая проектная работа», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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