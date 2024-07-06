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Медведева дала советы юному поколению

Медведева дала советы юному поколению
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Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась советами для юного поколения спортсменов.

«Думаю, что для каждого спортсмена очень важно иметь свой путь. Поскольку у нас индивидуальный вид спорта, у нас стараются найти сначала свой индивидуальный стиль — план тренировок, стиль катания — и пройти свой уникальный путь. Конечно, могут спросить, что делать, куда обращаться, к кому, к какому менеджеру, но я всегда советую следовать зову своего сердца, как это делала когда-то я, чтобы построить свою уникальную карьеру. В том числе в медиа», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года.

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