Медведева дала советы юному поколению

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась советами для юного поколения спортсменов.

«Думаю, что для каждого спортсмена очень важно иметь свой путь. Поскольку у нас индивидуальный вид спорта, у нас стараются найти сначала свой индивидуальный стиль — план тренировок, стиль катания — и пройти свой уникальный путь. Конечно, могут спросить, что делать, куда обращаться, к кому, к какому менеджеру, но я всегда советую следовать зову своего сердца, как это делала когда-то я, чтобы построить свою уникальную карьеру. В том числе в медиа», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года.