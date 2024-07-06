Евгения Медведева ответила, собирается ли строить карьеру певицы

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева рассказала, есть ли у неё планы записывать свои собственные песни.

«Может быть, меня приведёт куда-нибудь, где есть камера, 100%. Петь я не собираюсь абсолютно точно. У меня такое мнение, что, наверное, я своим делом буду заниматься. И потом, если мне станет прям совсем скучно, если вы захотите, я могу попробовать попеть», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, ранее Медведева анонсировала своё юбилейное ледовое шоу в честь 25-летия. Она рассказала, что его подготовкой занимается целая команда, поскольку процесс сложный и кропотливый.