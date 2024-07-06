Медведева назвала привычки, которые могут помочь обычному человеку

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала спортивные привычки, которые могут помочь всем людям.

«Какие спортивные привычки могут помочь обычному человеку? Как минимум питание. Спортивное питание, оно всегда славится как балансированное. Понятное дело, что у разных видов спорта питание выставлено по-разному, но если мы говорим об оздоровительном спорте, то, конечно же, это питание, это разминка ежедневная, потому что очень важно работать над своим телом.

И особенно для девчонок, я как-то услышала одну такую фразу, что каждый день растягиваться и заниматься элементарной гимнастикой — это как почистить зубы. Потому что тело нужно разминать: у нас суставы, которые с возрастом теряют 1% гибкости. Телом своим надо заниматься и вводить это в привычку», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.