Евгения Медведева — о московском «Динамо»: 50 лет ждали чемпионство, можем ещё подождать

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила надежду на скорое чемпионство футбольного клуба «Динамо» (Москва).

«Мне здесь, в Лужниках, нужно будет заскочить на одну интересную спортивную площадку. А потом, если я вдруг успею, то приеду. Я знаю, что сегодня ребята играют, но не знаю, успею или нет.

В прошлом сезоне не получилось взять чемпионство. Но надо. Понятное дело, что мы 50 лет ждали, но мы ещё можем подождать, за ребят очень болеем, и я надеюсь, что чемпионство всё-таки в скором времени будет», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года.