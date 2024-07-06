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Евгения Медведева — о московском «Динамо»: 50 лет ждали чемпионство, можем ещё подождать

Евгения Медведева — о московском «Динамо»: 50 лет ждали чемпионство, можем ещё подождать
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила надежду на скорое чемпионство футбольного клуба «Динамо» (Москва).

«Мне здесь, в Лужниках, нужно будет заскочить на одну интересную спортивную площадку. А потом, если я вдруг успею, то приеду. Я знаю, что сегодня ребята играют, но не знаю, успею или нет.

В прошлом сезоне не получилось взять чемпионство. Но надо. Понятное дело, что мы 50 лет ждали, но мы ещё можем подождать, за ребят очень болеем, и я надеюсь, что чемпионство всё-таки в скором времени будет», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года.

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