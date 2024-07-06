Медведева рассказала, как решилась делать своё ледовое шоу

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что готова в свои 25 лет сделать для фигурного катания больше, чем просто выйти на лёд.

«У нас очень много ледовых шоу, но я просто в прошлом году поняла, что в этом году мне 25 — это юбилей, красивая цифра. Меня очень давно спрашивали: Евгения, когда вы сделаете своё ледовое шоу? Не то чтобы серьёзно задумывалась, но тут подумала, что, наверное, всё-таки 25 лет — я уже девочка взрослая, можно попробовать что-то сделать большее для фигурного катания, нежели просто самой выйти на лёд. И да, вы абсолютно правы, что очень много ледовых шоу, и самый большой фактор, который держит в напряжении — особенно в Москве…

Москва повидала много разных ледовых шоу, как ламповых, так и крупных с огромными бюджетами. Конечно, за помощью я обращаюсь. С федерацией фигурного катания сотрудничаем, с Москомспортом мы сотрудничаем, с РЖД сотрудничаем. Много поддержки, всё ещё сейчас в разработке. Совсем скоро вы увидите первую афишу моего юбилейного шоу.» — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, ранее фигуристка анонсировала своё юбилейное шоу в честь 25-летия.