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Алексей Ягудин: какой я муж? Идеальный

Алексей Ягудин: какой я муж? Идеальный
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал про свою семью.

«В преддверии праздника 8 июля, Дня семьи, любви и верности, оставлю всё, выброшу все медали ради того, чтобы быть поближе с теми людьми, которые в моей жизни являются реальными золотыми медалями.

Какой я муж? Идеальный. Я по гороскопу Рыба. Могу лавировать-лавировать и в конечном итоге вылавировать», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Алексей Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США), четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Фигурист женат на Татьяне Тотьмяниной, у них двое дочерей. Сейчас Ягудин работает комментатором фигурного катания на Первом канале.

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