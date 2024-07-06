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Алексей Ягудин: кататься или комментировать? Конечно, комментировать

Алексей Ягудин: кататься или комментировать? Конечно, комментировать
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал про работу комментатором на Первом канале.

«Впервые комментировал Олимпиаду в Пхёнчхане, и мне было боязно туда идти, я всю жизнь отказывался от возможности прокомментировать. Я не понимал, как это – сидеть столько часов и подыскивать красочные прилагательные, чтобы описать то или иное действие на льду. Но, попробовав, я влюбился. Это так интересно! Поэтому в плане комментаторства тоже иду от души, от сердца.

Кататься или комментировать? Конечно, комментировать. На тёплой комментаторской позиции в любой момент можно отключить микрофон или, наоборот, включить. У тебя стоит чашечка двойного эспрессо и, закинув ножку на ножку, ты наблюдаешь, как они боятся выходить на лёд, как они пытаются справиться с волнением, как у них что-то получается или не получается… А ты в комфорте», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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