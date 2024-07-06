Медведева рассказала о концепции своего ледового шоу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, в чём, как ей кажется, особенность её шоу.

— Какая будет концепция у шоу?

— Планирую несколько раз за вечер выйти на лёд. Для этого мне потребуется серьёзная физическая подготовка (смеётся). У меня есть много знакомых программ, которые я бы хотела хотя бы ещё раз в жизни откатать при зрителях. Так что меня будет много, хорошо это или плохо, я не знаю. Буду часто выходить на лёд. Сейчас активно работаем над креативом, думаю, что мои программы далёкого прошлого в платьях, в которые я могу влезть, вы точно увидите, но с ребятами нам предстоит креативная встреча и будем обсуждать, на какой креатив они готовы идти. Хотим сделать что-то особенное, праздник фигурного катания, который отличался бы от других ледовых шоу, — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, ранее фигуристка говорила, что над её шоу работает целая команда, чтобы всё хорошо организовать.