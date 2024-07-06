Ягудин — о своём шоу: в 45 хотелось бы выйти на лёд, чтобы все: «А, Лёшка ягодка опять»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на вопрос про собственное ледовое шоу.

Эмма Гаджиева. Евгения Медведева сегодня анонсировала своё ледовое шоу к 25-летию. Ждать ли нам чего-то подобного от тебя?

Алексей Ягудин. Конечно, ну как без этого!

Дмитрий Губерниев. Уже к настоящему юбилею, потому что давайте мы всё-таки не будем над русским языком проводить эксперименты, после 50 юбилей. Вот у меня юбилей, а у Жени просто день рождения.

Алексей Ягудин. Согласен. Вот в 45 хотелось бы выйти на лёд, чтобы все: «А, Лёшка ягодка опять», – передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, сегодня Евгения Медведева анонсировала собственное юбилейное шоу, которое состоится 15 ноября на ледовой «ЦСКА-Арене».