Александра Трусова отказалась комментировать инсайд про участие в контрольных прокатах

Российская фигуристка Александра Трусова отказалась комментировать новости про участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Я эту новость не комментирую, поэтому пока что ничего сказать не могу», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Ранее стало известно, что Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Эту информацию распространил агент Алексей Николаев. Сама Александра позднее сообщила, что Николаев не является её агентом.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.