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Ягудин уверен, что Плющенко сможет восстановить тройной аксель

Ягудин уверен, что Плющенко сможет восстановить тройной аксель
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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин уверен, что у Евгения Плющенко получится вернуть тройной аксель.

– Евгений Плющенко пообещал восстановить тройной аксель. Как думаете, это реально?
– Конечно. Он упорный. Я потерял эту связь с многооборотными прыжками — у меня единственное, что осталось — это несчастный мой тройной тулуп, что колени позволяют — с таблеточками, с небольшими паузами. А Женя… разница в том, что я занимаюсь немного другим. Женя всю жизнь свою на льду. И когда ты тренируешь — а он тренирует каждый день, насколько я знаю, — ты не так быстро теряешь.

А я условно раскатался, выступил, и следующее появление на льду недели через полторы-две, потому что театр, ведение мероприятий. Абсолютно разные направления. Но если он сделает тройной аксель — а он сделает, я уверен… Он человек с железным характером, – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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