Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что скучает по соревновательному адреналину.

«Я скучаю по соревновательному адреналину. Чем я замещаю его в обычной жизни? Не знаю, наверное, стараюсь просто привыкнуть так существовать без него, потому что я не люблю экстремальные виды спорта типа прыжка с парашютом или банджи, вот это всё мне не нравится, поэтому, наверное, просто стараюсь привыкнуть к такому ритму жизни.

Я тренируюсь каждый день. У меня есть и хореография, и ОФП, и лёд, всякие разные занятия. Иногда на йогу хожу», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.