Российская фигуристка Александра Трусова рассказала про свои песни. Напомним, в июне 2023 года Трусова выпустила свой первый трек «Два крыла».

Трусова: Ждать ли второго клипа и второй песни? У нас есть совместная песня с девочками, с подружками, насчёт моей… Не знаю, пока что мы этим не занимались, но мне очень нравится петь, люблю это делать.

Губерниев: А давай прямо сейчас!

Трусова: Нет, спасибо (смеётся).

Гаджиева: Насколько сложно тебе было переходить? В фигурном катании другие эмоции, другая работа идёт.

Трусова: Да, пока на людях я не могу спеть (улыбается). Записали в студии, и всё получилось, там много попыток, ты можешь что-то исправить, а чтобы я вышла и спела на людях – я этого пока что не могу, – передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.