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Александра Трусова прокомментировала помолвку с фигуристом Макаром Игнатовым

Александра Трусова прокомментировала помолвку с фигуристом Макаром Игнатовым
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова прокомментировала предстоящую помолвку со своим женихом — фигуристом Макаром Игнатовым.

«Сразу сказала: «Да». Наверное, пока до конца до сих пор не верю, потому что готовимся к свадьбе, и, наверное, полностью осознание придёт на самой свадьбе».

Есть ли уже на примете платье? Нет, будем шить на заказ, будет ещё только встреча по поводу этого», — передаёт слова Трусоваой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, недавно Игнатов сделал предложение Трусовой, пара находилась в отношениях меньше года. Ранее фигуристка встречалась с Марком Кондратюком, расставание произошло по инициативе молодого человека и было болезненным для девушки.

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