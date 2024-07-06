Александра Трусова прокомментировала помолвку с фигуристом Макаром Игнатовым

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова прокомментировала предстоящую помолвку со своим женихом — фигуристом Макаром Игнатовым.

«Сразу сказала: «Да». Наверное, пока до конца до сих пор не верю, потому что готовимся к свадьбе, и, наверное, полностью осознание придёт на самой свадьбе».

Есть ли уже на примете платье? Нет, будем шить на заказ, будет ещё только встреча по поводу этого», — передаёт слова Трусоваой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, недавно Игнатов сделал предложение Трусовой, пара находилась в отношениях меньше года. Ранее фигуристка встречалась с Марком Кондратюком, расставание произошло по инициативе молодого человека и было болезненным для девушки.