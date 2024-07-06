«Будет круто, если и Женька будет, и я». Ягудин — о «Русском вызове» — 2025

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал об участии в турнирах шоу-программ «Русский вызов». Ягудин одержал победу на этом соревновании в 2022 и 2023 годах.

«Если честно, я не рассчитывал второй раз. Первый был каким-то шоком. Второй — шоком, реально не ожидал. Сделал свою работу, тулуп свой самый несчастный прыгнул. Стишок не забыл. Всё сделали. Судьи так решили.

Третий раз, когда тебе 44, уже ты не можешь планировать. Ну, в принципе, будет круто, если Первый канал там что-нибудь сделает, и Женька будет, и я», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Алексей Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США), четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.