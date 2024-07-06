Александра Трусова заявила, что ей не надоел спорт

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о текущих делах и мотивации.

«Тренируюсь, катаю программы, выступаю в шоу, хожу на мероприятия. Много разных событий.

Не надоел ли спорт? Нет. Как может надоесть спорт? Не считаю, что я сейчас «та самая» Трусова. Я очень поменялась за два года. Думаю, мне просто нравится кататься», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Несколько дней назад стало известно, что Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Эту информацию распространил агент Алексей Николаев. Сама Александра позднее сообщила, что Николаев не является её агентом.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.