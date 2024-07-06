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Трусова не стала общаться с прессой на Дне московского спорта

Российская фигуристка Александра Трусова не стала общаться с прессой на Дне московского спорта, который проходит сегодня, 6 июля. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Ранее Трусова присутствовала на фан-встрече в рамках Дня московского спорта. На встрече фигуристка отвечала на вопросы журналистов Эммы Гаджиевой и Дмитрия Губерниева.

Несколько дней назад стало известно, что Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России осенью. Эту информацию распространил агент Алексей Николаев. Сама Александра позднее сообщила, что Николаев уже не является её агентом.

На Дне московского спорта Трусова отказалась комментировать инсайд про участие в контрольных прокатах.