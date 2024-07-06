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Александра Трусова намекнула на дату своей свадьбы

Александра Трусова намекнула на дату своей свадьбы
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Трусова намекнула, когда будет её свадьба с фигуристом Макаром Игнатовым.

«Позже прокатов в Санкт-Петербурге», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отметим, что речь о прокатах именно сборной Санкт-Петербурга, которые проходят в августе.

Напомним, Игнатов сделал предложение Трусовой совсем недавно, сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». Их пара готовится к свадьбе, хотя в отношениях они меньше года. Ранее Трусова встречалась с другим фигуристом из России — Марком Кондратюком. Расставание с ним было крайне болезненным, после него она «отходила» несколько месяцев.

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