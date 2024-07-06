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Алина Загитова: микрофон пока тяжеловато держать, постоянно падает

Алина Загитова: микрофон пока тяжеловато держать, постоянно падает
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова посоветовала всем заниматься спортом.

«Микрофон пока тяжеловато держать. Постоянно падает. Но всё-таки со льдом дела у меня намного лучше обстоят. Я каждый день тренируюсь. Очень много задач по жизни, много проектов, поэтому, когда я выхожу на лёд, для меня это как поход к психологу.

Ты отпускаешь всё, забываешь о своих каких-то проблемах и просто кайфуешь. По-моему, психологи как раз и говорят, что, когда у вас плохое настроение, надо пойти в спортзал и сделать несколько упражнений. Думаю, они не врут. Занимайтесь спортом!» – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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