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Загитова рассказала, как ей пришла идея создать собственное шоу

Загитова рассказала, как ей пришла идея создать собственное шоу
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Олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что подтолкнуло её к созданию собственного шоу «Хранители времени».

«Я очень долго к этому шла, я побыла на многих шоу зарубежных и российских, у меня достаточно много опыта. И у меня всегда была такая мечта, которая скоро воплотится – сделать собственное шоу, где будут какие-то мои идеи, шоу, которое не будет похоже на все остальные, в которых я участвовала, аналогов которому в мире нет», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, недавно Загитова анонсировала своё собственное шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене». Сама фигуристка выступит в нём в роли ангела.

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