Алина Загитова рассказала о процессе выбора программ

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как выбирает программы для мероприятий, на которых выступает.

«Я обычно не выбираю программы под своё настроение, бывает такое, что на самом мероприятии, на котором я выступаю, организаторы говорят: вот, мы бы хотели видеть сегодня в таком амплуа. То есть они сами могут выбирать, какую программу мне скатать.

Очень редко бывает такое, когда я могу сама выбрать, что мне катать. Я же профессионал, и все программы, которые у меня есть, я их всех люблю и все прожила в какой-то период своей жизни. Поэтому в любой момент могу их исполнить», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Алина Загитова – чемпионка Олимпийских игр, мира, Европы и России.