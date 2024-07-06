Загитова рассказала о питании и своём стремлении всё делать хорошо

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём питании и отметила, что стремится делать всё хорошо.

«Недавно я сказала, что кушаю один раз в день, но это не потому, что я не хочу, а просто потому, что нет времени на еду. Ты постоянно в разъездах, я ещё вожу сама, потому что мне нравится это дело. Я там могу и покричать, выплеснуть свой пыл, так скажем.

Ну и, отвечая на вопрос, я многозадачный человек, люблю всё совмещать и делать всё достаточно хорошо. Поэтому я пытаюсь, я стремлюсь к этому», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).