«Алина слабенькая». Губерниев высказался по поводу Загитовой

Российский комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Загитова из-за меня отказалась выйти на сцену на Дне Московского спорта в «Лужниках»? Если это так, то, к сожалению, Алина слабенькая. Ей надо прибавлять. Я просто ехал на работу, поэтому ничего не знаю. Ну как же так, Алиночка? Надо прибавлять и держать удар!

Вы же прекрасно знаете, что Трусовой и Медведевой я тоже задавал неприятные вопросы. Есть люди, которые держат удар, а Алина, которую я сильно люблю и которая отказалась выйти, значит, просто маленько слабенькая. Ложка дорога к обеду!

Про корни волос Баскова некрасиво говорить, ещё и переходя на личности, эта история так себе. А, наоборот, в очной беседе… Ну на нет и суда нет», — приводит слова Губерниева Sport24.