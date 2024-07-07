Чьё ледовое шоу вы ждёте больше: Алины Загитовой или Евгении Медведевой?

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова и серебряный призёр тех же Игр Евгения Медведева друг за другом анонсировали собственные ледовые шоу.

Шоу Загитовой под названием «Хранители времени» пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене». Перформанс Медведевой будет посвящён её юбилею (25 лет) и пройдёт 15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Чьё шоу вы ждёте больше: Алины Загитовой или Евгении Медведевой?»

Помимо личного титула на ОИ, Алина становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Медведева же, помимо серебра с Игр-2018, имеет два титула чемпионки мира и Европы.