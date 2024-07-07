ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чьё ледовое шоу вы ждёте больше: Алины Загитовой или Евгении Медведевой?

Чьё ледовое шоу вы ждёте больше: Алины Загитовой или Евгении Медведевой?
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова и серебряный призёр тех же Игр Евгения Медведева друг за другом анонсировали собственные ледовые шоу.

Шоу Загитовой под названием «Хранители времени» пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене». Перформанс Медведевой будет посвящён её юбилею (25 лет) и пройдёт 15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Чьё шоу вы ждёте больше: Алины Загитовой или Евгении Медведевой?»

Помимо личного титула на ОИ, Алина становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Медведева же, помимо серебра с Игр-2018, имеет два титула чемпионки мира и Европы.

Материалы по теме
Медведева запускает собственное шоу вслед за Загитовой! Что она об этом рассказала?
Медведева запускает собственное шоу вслед за Загитовой! Что она об этом рассказала?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android