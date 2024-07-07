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«Горжусь собой». Анна Щербакова провела первую тренировку после операции

«Горжусь собой». Анна Щербакова провела первую тренировку после операции
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях видео своей первой тренировки после операции на голеностопе.

Напомним, из-за травмы голеностопа Щербакова пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта Анна сообщила, что успешно перенесла операцию.

«Я считаю, сегодня уникальный день. Вы наблюдаете моё первое подобие тренировки за последние четыре месяца. Сижу, кручу велосипед уже почти полчаса. Я считаю, это успех, горжусь собой», — сказала Щербакова.

После победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.

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