«Снимаю для вас что-то интересное». Трусова поделилась загадочными фото со съёмки

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась загадочными фотографиями со съёмки. Снимки спортсменка выложила в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Трусовой

Фото: Из личного архива Трусовой

«Снимаю для вас что-то интересное», – подписала пост Трусова.

На восьми фотографиях, выложенных фигуристкой, можно увидеть разноцветные волосы, а также фрагменты лиц, покрашенных краской. Подробности съёмки Трусова не раскрыла.

Несколько дней назад стало известно, что Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Эту информацию распространил агент Алексей Николаев. Сама Александра позднее сообщила, что Николаев не является её агентом.