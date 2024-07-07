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«Желаем тебе везения!» Команда Тутберидзе поздравила Софью Акатьеву с 17-летием

«Желаем тебе везения!» Команда Тутберидзе поздравила Софью Акатьеву с 17-летием
Софья Акатьева
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Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Софью Акатьеву с днём рождения. Тёплые слова были опубликованы в аккаунте команды в социальных сетях. Сегодня, 7 июля, спортсменке исполнилось 17 лет.

«Желаем, Соня, тебе счастья и везения!
Всегда идти вперёд к мечте своей!
На льду – побед, успехов, вдохновения!
Здоровья, радости и солнечных лишь дней!» – указано в тексте поздравления в социальной сети.

Ранее стало известно, что Акатьева попала в состав московской сборной на сезон-2024/2025. Фигуристка пропустила минувший сезон из-за болей в ноге, которые, вероятно, были рецидивом её предыдущего стрессового перелома стопы. Сообщалось, что болевые ощущения приобрели хронический характер и её восстановление может затянуться. Сейчас Акатьева восстановилась и тренируется в полную силу.

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