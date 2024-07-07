Алина Загитова объявила о возвращении в TikТok

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова объявила о возвращении в ТikТok. Новостью спортсменка поделилась в своём телеграм-канале.

Страницу в популярной социальной сети фигуристка не вела с 2022 года. Уже сейчас в аккаунте появилось два новых ролика.

Ранее в собственном телеграм-канале олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова анонсировала своё собственное ледовое шоу «Хранители времени». Оно пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

Помимо личного титула на ОИ, Алина Загитова становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также чемпионкой Европы 2018 года.