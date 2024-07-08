«В дешёвом цирке я не участвую». Линичук — о прекращении работы с Ангелополом

Тренер по танцам на льду Наталья Линичук, работающая в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что приостановила сотрудничество с российским фигуристом Валерием Ангелополом из-за непрофессионального отношения к спорту со стороны фигуриста.

«Сотрудничество с Шинкаренко/Ангелополом как с парой я приостановила из-за непрофессионального отношения к работе со стороны Валерия. Александра — очень хорошая танцорша с потенциалом, я продолжаю с ней работать, ищем ей партнёра. С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешёвом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь — докажи это на тренировках и соревнованиях.

О паре Валерия с Василисой Кагановской я знала немного, познакомилась с ним только в академии Плющенко. За свой многолетний опыт работы я никогда не встречала феномен, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок можно было стать лидером. На этой почве с Валерием у нас возникли разногласия, потому что он делал всё, чтобы стать таким феноменом», — приводит слова Линичук «РИА Новости Спорт».

Наталья Линичук тренировала пару 20-летнего Ангелопола и 17-летней Александры Шинкаренко. Ранее стало известно, что пара Шинкаренко/Ангелопол рассталась.