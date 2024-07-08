Акатьева полноценно готовится к новому сезону после годового пропуска из-за травмы

Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании Софья Акатьева полноценно готовится к сезону и накатывает обе программы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сейчас у группы проходят сборы, Софья Акатьева полноценно тренируется и готовится к сезону, накатывает обе программы», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что Акатьева попала в состав московской сборной на сезон-2024/2025. Фигуристка пропустила минувший сезон из-за болей в ноге, которые, вероятно, были рецидивом её предыдущего стрессового перелома стопы. Сообщалось, что болевые ощущения приобрели хронический характер и её восстановление может затянуться. Сейчас Акатьева восстановилась и тренируется в полную силу.