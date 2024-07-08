Валерий Ангелопол продолжил тренировки в академии Плющенко после распада дуэта

Фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, продолжил тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после распада дуэта с 17-летней Александрой Шинкаренко.

«Видела в субботу на льду Валерия собственными глазами, у них с Линичук хорошие отношения», — приводит слова Рудковской ТАСС.

Напомним, Шинкаренко и Ангелопол начали совместную деятельность в январе в академии Плющенко под руководством Натальи Линичук. О распаде пары стало известно 30 июня. До Шинкаренко Ангелопол выступал с Василисой Кагановской — с 2018 по 2023 год. Впоследствии Валерий покинул группу Анжелики Крыловой и начал тренироваться в академии Евгения Плющенко вместе с бронзовым призёром юниорского чемпионата мира – 2018 Ариной Ушаковой. Однако в конце декабря 2023 года Ушакова сообщила о распаде дуэта с Ангелополом.

Таким образом, для Валерия Ангелопола распад дуэта с Шинкаренко — третий с августа 2023 года.