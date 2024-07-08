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Тренер Линичук рассказала, что хотела отправить Ангелопола к психологу

Тренер Линичук рассказала, что хотела отправить Ангелопола к психологу
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Тренер по танцам на льду Наталья Линичук, работающая в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что во время сотрудничества хотела отправить российского фигуриста Валерия Ангелопола к психологу. Ранее специалист уточняла, что спортсмен непрофессионально относился к спорту.

«Пытаясь справиться с этой проблемой, мы провели переговоры с Евгением Викторовичем (Плющенко. — Прим. «Чемпионата») и Яной Александровной (Рудковской. — Прим. «Чемпионата»). Я нашла выход — предложила Валерию на постоянной основе работать с психологом. Но он это предложение отверг, к сожалению», — приводит слова Линичук «РИА Новости Спорт».

Наталья Линичук тренировала пару 20-летнего Ангелопола и 17-летней Александры Шинкаренко. Ранее стало известно, что пара Шинкаренко/Ангелопол распалась.

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