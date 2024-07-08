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Авербух объяснил, почему не ставит программы танцорам на льду

Авербух объяснил, почему не ставит программы танцорам на льду
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Российский фигурист и хореограф Илья Авербух объяснил, почему обычно не ставит соревновательные программы танцорам на льду.

«На танцы нужно очень много времени. И если честно, то никто особо и не зовёт. Если бы, конечно, Виктория Синицына и Никита Кацалапов меня пригласили, то был бы счастлив. Это пара, на которую просто смотришь и уже получаешь эстетическое удовольствие, потому что они оба совершенной красоты ребята. Но публично готов сказать, чтобы Саша Жулин не думал, что я его подсиживаю, я прямо прошу сделать с ними показательный танец», — сказал Авербух в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, известно, что к будущему сезону-2024/2025 Авербух поставил призёру чемпионатов России Петру Гуменнику новую произвольную программу по мотивам «Евгения Онегина».

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