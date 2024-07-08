Авербух заявил, что после окончания карьеры можно выступать лучше, чем во время неё

Серебряный призёр Олимпийских игр, российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что после окончания профессиональной карьеры фигуриста можно развиваться и выступать лучше, чем во время неё. В качестве примера он привёл олимпийский дуэт Навка/Костомаров.

«Я считаю, что Татьяна Навка и Роман Костомаров после профессионального спорта катались лучше, чем в соревновательном режиме. У них выдающаяся произвольная – «Кармен» – и восточная программа, но после окончания профессиональной карьеры, когда они выходили на лёд под «Не отрекаются любя» и с иными показательными номерами, то от этого нельзя было оторвать глаз, восхищало ещё сильнее», — сказал Авербух в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.