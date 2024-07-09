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Авербух: ледовые шоу и проекты — часть продолжения карьеры спортсмена

Авербух: ледовые шоу и проекты — часть продолжения карьеры спортсмена
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Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух рассказал о современном поколении фигуристов. Многие из них не хотят участвовать в шоу из-за ощущения того, что это не нужно профессиональному спортсмену. Однако, по словам хореографа, проекты и шоу являются самым логичным продолжением карьеры из возможных.

«У современного поколения ощущение, что всё, что надо, они уже сделали в спорте, всё выиграли. И в показательных шоу не особо кто-то продолжает искать для себя что-то новое в катании. А я считаю, что ледовые шоу и проекты — это огромная часть продолжения карьеры спортсмена, в которых он обязан себя развивать, тем более для этого появляется время», — сказал Авербух в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

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