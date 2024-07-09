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Фигурист Владимир Морозов показал, как сделал предложение своей девушке

Фигурист Владимир Морозов показал, как сделал предложение своей девушке
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Российский фигурист Владимир Морозов, выступавший в парном катании, показал, как сделал предложение своей девушке — хореографу школы «Снежные барсы» Марии Касумовой.

«Принято считать, что мы, мужчины, сильные, крепкие, физически выносливые. Но даже я, спортсмен, могу сказать: вся эта сила — как туман, как рассветная дымка, растворяется будто и не было, если нет надёжного тыла и любимых глаз, в которых можно утонуть. Я бесконечно благодарен судьбе, что, несмотря на все мои косяки и промахи, она подарила мне тебя. Люблю», — подписал Морозов видео в своих соцсетях.

Напомним, 13 ноября 2023 года двукратные серебряные призёры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры. «Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — заявил Морозов СМИ.

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