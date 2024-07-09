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«Хотелось бы больше золотых медалей». Энберт — о потенциальном возобновлении своей карьеры

«Хотелось бы больше золотых медалей». Энберт — о потенциальном возобновлении своей карьеры
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт высказался о потенциальном возобновлении своей спортивной карьеры.

— У тебя не было мыслей о возвращении в большой спорт?
— Сейчас таких мыслей уже нет. Я наслаждаюсь жизнью после окончания карьеры. У меня дочка, на подходе вторая дочка. Находясь в спорте, я не смогу уделять столько времени своим детям, семье.

Хотелось бы, чтобы за время в спорте у меня было больше золотых медалей, но это всё равно был прекрасный путь. А сейчас у меня новый путь, который не менее прекрасен, — приводит слова Энберта Sport24.

Напомним, Энберт, помимо серебра Олимпиады в командных соревнованиях, также имеет в своём арсенале бронзу чемпионатов мира и Европы. Он выступал в парном катании вместе с партнёршей Натальей Забияко.

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