Туктамышева — о графике: надо успеть потренироваться, сделать маник и собрать чемодан

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём графике на ближайшее время. Спортсменка отметила, что не любит тратить время попусту.

«Вчера прилетела, сегодня с 9 утра уже в салоне. Готовлюсь к месяцу в Сочи. За сегодняшний день надо всё успеть: покраситься, потренироваться, сделать маник, постирать, разобрать чемодан и собрать новый. Завтра уже улетаю в Москву. Я вообще не люблю тратить время впустую. Корю себя, если понимаю, что время потрачено зря и можно было бы сделать иначе.

Я лучше приеду вплотную к работе, но в свободный отрезок времени вмещу максимум дел, пусть и пожертвовав сном. Так и сейчас – лишний день в Японии дал сегодняшний график «белка в колесе». Тайм-менеджмент так себе, но живётся веселее», – написала Туктамышева в социальных сетях.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз в соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.