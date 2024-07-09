Галлямов: восхищаюсь Алиной Загитовой

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов высказался о российской фигуристке, олимпийской чемпионке – 2018 в женском одиночном катании Алине Загитовой.

«Я восхищаюсь Алиной Загитовой и поражаюсь тому, как она справляется со всеми своими проектами. И хочу пожелать успехов в новом прекрасном шоу», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Галлямов иронично отреагировал на интервью Загитовой во время Дня Московского спорта, где она рассказала о своём гардеробе и сотрудничестве с брендами.

«Что лучше: коллаборировать маркеты в плейсах или плейсы в маркетах?» — заявил Галлямов в социальных сетях.

Помимо личного титула на ОИ, Алина Загитова становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также чемпионкой Европы 2018 года.