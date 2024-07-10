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«Психушка ждёт». Костомаров выложил видео своего танца

«Психушка ждёт». Костомаров выложил видео своего танца
Роман Костомаров
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров выложил видео своего танца. Записью спортсмен поделился в социальных сетях.

«Ноги-руки рвутся в пляс. Больничка едет. Психушка ждёт», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров даже принимает участие в ледовых шоу и различных медийных проектах.

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