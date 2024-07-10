«Это ненормально». Алёна Леонова — об абьюзе в фигурном катании

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова высказала мнение относительно абьюза в фигурном катании.

Сейчас Леонова работает детским тренером в группе Евгения Рукавицына.

— Часто говорят об абьюзивных отношениях в спорте. Где грань между строгостью со стороны тренера и психологическим насилием в отношении ребёнка?

— К каждому нужен индивидуальный подход, для начала нужно прощупать ребёнка. Стоит чётко понимать, где можно надавить, а где стоит пожалеть. Кто-то только на похвале работает, кому-то нужны мотивационные речи. Главное — сохранять спокойствие. У меня было мало моментов, когда я была на износе и «горела».

Если я вижу, что спортсмен может сделать, условно, определённый элемент, — буду добиваться, чтобы он его исполнил. Могу на повышенных тонах, но не перебарщивая, иначе можно запугать ребёнка. Они меня все любят, у нас очень дружная группа.

— Оскорбления в адрес спортсменов для вас неприемлемы? Например, когда фигурист упал — и вслед кричат что-то крайне неприятное.

— Безусловно, это ненормально. Но в целом видела такие случаи. Я могу сказать что-то резкое, вроде — думай головой. Но не жёсткое, – приводит слова Леоновой «Матч ТВ».