Леонова — о спортивном психологе: это очень нужный человек

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о необходимости наличия спортивного психолога в тренерских штабах.

— Как вы считаете, нужен ли спортивный психолог в тренерских штабах?

— Вообще, это очень нужный человек. Когда у тренерского штаба большая команда — физиологи, врачи, психологи — это круто, так и должно быть. Спортивный психолог также работает на результат — профессиональный специалист лишним не будет.

— Вы же занимались со спортивным психологом…

— Да, и достаточно долго. В пиковые моменты своей карьеры занималась со специалистом. Даже на чемпионате мира 2011 года он сидел на трибуне. Когда вышла на короткую программу, увидела именно его среди всех зрителей и поняла, что всё будет хорошо. Он вселил спокойствие. Начала лет с 20 работать — и результат не заставил себя долго ждать.

Что привело к специалисту? Я сильно нервничала на турнирах — это влияло на выступления, а тогда уже начались топовые старты.

Спортивный психолог для меня много значит, а просто психолог — ну не знаю. Сейчас стало какой-то нормой обращаться к специалисту по любому поводу, все ходят по психологам. Я бы никогда не пошла. Тебе «накапают» на мозг. Сделаешь что-то не так, сошлёшься на слова психолога, пойдёшь к другому… Лучше самому разобраться в своей голове, – приводит слова Леоновой «Матч ТВ».