«Плюс — конкуренция, минус — здоровье». Леонова высказалась о квадах у юниоров

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова высказала мнение по поводу четверных прыжков в юниорском фигурном катании.

— Юниоры в нашей стране очень хорошо оснащены прыжками и исполняют нереальное количество квадов. Как вы относитесь к этому? Есть как плюсы, так и минусы у данной ситуации.

— Да, плюс — конкуренция, минус — здоровье. Я считаю, что всему своё время. Сужу по себе. Немного отойду от темы… Иногда думаю: какая у меня жизнь сложилась — всё в своё время! Успела поездить по соревнованиям, побывала на Олимпиаде… Всё сложилось как надо.

Смотря на то, что сейчас творят дети… Да, очень высокая конкуренция. Работая со своей группой, понимаю, что не хочу «убивать» ребятишек, но и кататься по фану мы не можем — у нас СШОР. Нужно найти золотую середину. В этой гонке элементов я участвовать не желаю. Не хочу, чтобы мои ребята были травмированы.

— Вся эта высокая прыжковая нагрузка сильно сказывается на не до конца сформированной костной структуре ребёнка…

— Да, зоны роста ещё открыты. Это чревато. Но ты звезда — сейчас сияешь… Может, долго продержишься, никто не знает… Это лотерея, – приводит слова Леоновой «Матч ТВ».