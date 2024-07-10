Алёна Леонова рассказала о взаимоотношениях с Елизаветой Туктамышевой

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова рассказала о взаимоотношениях с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

— В прошедшем сезоне Елизавета Туктамышева объявила о приостановке карьеры. Вы её знаете ещё юной, соревновались с ней. Видели в ней тогда перспективу?

— Да, сразу же. Такая же история была с Артуром Гачинским. Он приехал кататься к Мишину, и мне мой тренер сказала: «Бегом на лёд, там такой мальчик катается!» И выходишь и видишь — да, этот парень станет чемпионом. Так и получилось, у него вышла неплохая карьера.

С Лизой было плюс-минус так же, можно было выйти и посмотреть у бортика за ней. С Туктамышевой никогда не было каких-то конфликтов, всегда дружили. Если собирались в компаниях, то находились обязательно вместе.

Сейчас она стала очень классной, раскованной. А я ездила с ней на старты, когда уже была такой женщиной, а она девочка-девочка, всегда такая жизнерадостная была и остаётся, – приводит слова Леоновой «Матч ТВ».