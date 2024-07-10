«Когда придут наши — всё изменится». Леонова назвала любимых зарубежных фигуристов

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова рассказала, кто из зарубежных фигуристов ей нравится.

— Кто нравится из зарубежных девочек сейчас? Все классные, но когда придут наши — всё изменится. Сакамото мне нравится, отдаю ей предпочтение. Но если наши начнут выступать на международных турнирах, то Сакамото уже не будет фаворитом. Я больше слежу за мужской одиночкой.

— Важный выбор: Адам Сяо Хим Фа или Илья Малинин?

— Адам. Он очень харизматичный, хорошее катание, такое кошачье. Вторая оценка 100% за ним в этой борьбе.

А Илья — космос, он прилетел с какой-то другой планеты, – приводит слова Леоновой «Матч ТВ».

Российские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года.