ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова рассказала о возвращении к тренировкам

Анна Щербакова рассказала о возвращении к тренировкам
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о возвращении к тренировкам. Напомним, недавно спортсменка также опубликовала в социальных сетях видео первой тренировки после операции.

«Совсем недавно по чуть-чуть приступила к тренировкам после небольшой травмы, ну как «небольшой» — большой», — сказала Щербакова на встрече «Золотого яблока».

Напомним, из-за травмы голеностопа Щербакова пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта Анна сообщила, что успешно перенесла операцию.

После победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.

Материалы по теме
Великое трио Тутберидзе, Загитова или Туктамышева. Кто станет лучшим молодым тренером?
Рейтинг
Великое трио Тутберидзе, Загитова или Туктамышева. Кто станет лучшим молодым тренером?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android