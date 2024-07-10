Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о возвращении к тренировкам. Напомним, недавно спортсменка также опубликовала в социальных сетях видео первой тренировки после операции.

«Совсем недавно по чуть-чуть приступила к тренировкам после небольшой травмы, ну как «небольшой» — большой», — сказала Щербакова на встрече «Золотого яблока».

Напомним, из-за травмы голеностопа Щербакова пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта Анна сообщила, что успешно перенесла операцию.

После победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.