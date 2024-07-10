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Евгений и Александр Плющенко примут участие в фестивале VK в зоне «Лекторий»

Евгений и Александр Плющенко примут участие в фестивале VK в зоне «Лекторий»
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр Плющенко примут участие в московском фестивале VK в специальной зоне «Знание. Лекторий». Вероятно, они расскажут о своём опыте в рамках заявленной темы и ответят на вопросы аудитории. Соответствующий постер был опубликован в одноимённой социальной сети.

Фото: Vkontakte

«Один Плющенко — хорошо, а два — ещё лучше», — говорится в заявлении VK.

Напомним, у Плющенко есть сын Егор от первой супруги Марии Ермак, а от нынешнего брака с Яной Рудковской — сыновья Александр и Арсений.

Сейчас Александру 11 лет. Он занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко» и задействован в его шоу. Тренировками мальчика занимается не только его отец, но и мама — Яна Рудковская.

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