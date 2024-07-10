Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась недавней интересной историей, связанной с её волосами.

«Буквально где-то месяц-полтора назад, когда я делала профессиональный уход за волосами, мне немножко затонировали волосы, там был оттенок чуть темнее, чем мой. Сняла кружочек в «Телеграме», мне потом все писали: «Ты покрасилась?» Я два раза голову помыла — и всё обратно вернулось», — сказала Щербакова на встрече «Золотого яблока».

Напомним, после победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.